Коронавирусом заразились больше миллиона жителей планеты

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Жертвами вируса стали больше 51 тыс. человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 1 миллион. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса worldometers, который отслеживает распространение коронавируса.

По данным сервиса, сейчас известно уже об 1 000 168 официально подтвержденных случаях на планете. Больше всего заразилось в Соединенных Штатах Америки - почти 236 тыс. человек. Отметим, что 10% инфицированных от мирового количества находится только в одном американском штате Нью-Йорк. За последние сутки там заразились почти 9 тыс. американцев.

Немного возросло число инфицированных в Италии. Общее число зараженных в стране достигло 115,5 тыс. человек. Чего не скажешь про Испанию - власти страны который день подряд рапортуют о ежедневном приросте инфицированных. На данный момент COVID-19 в Испании подтвержден у 110 тыс. граждан.

Также значительно увеличилось число смертельных случаев от COVID-19. Так, жертвами вируса стали больше 51 тыс. граждан. Наибольшая смертность от вируса по прежнему в Италии. Сегодня там зафиксировали 760 новых летальных случаев. Общее количество смертей в стране выросло до 14 тыс. человек. На втором и третьем месте Испания и США - в странах зафиксировано 10 тыс. и 5,3 тыс. смертей соответственно.

В Украине, по состоянию на утро 2 апреля было зарегистрировано 804 случая заражения и 20 смертей от коронавируса. Детальнее о пандемии COVID-19 в Украине и мире 2 апреля - в материале РБК-Украина.