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Коронавирусом заболели еще два нардепа, - Разумков

Украина, Вторник 25 августа 2020 13:34
Коронавирусом заболели еще два нардепа, - Разумков
Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Марианна Присяжнюк

Глава парламента не уточнил фамилии инфицированных

Два депутата Верховной рады Украины болеют коронавирусом. Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что в связи с этим доступ журналистов в кулуары будет ограничен.

Об этом он сказал во время брифинга после внеочередного заседания парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

"Насколько мне известно, - два (болеют, - ред.)", - отметил спикер Рады.

Отметим, 23 августа РБК-Украина стало известно о болезни главы фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Позже информацию подтвердила пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока, которая добавила, что состояние политика оценивается как тяжелое.

На сегодня неизвестно - где и когда именно заболела Тимошенко. Также неизвестно, где она проходит лечение.

Напомним, из достоверных источников РБК-Украина стало известно, что состояние лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которая заболела коронавирусом, оценивается как стабильно тяжелое: ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщалось ранее, коронавирус подтвердили у народного депутата от "Слуги народа" Романа Грищука: 12 августа тест ПЦР дал положительный результат.

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