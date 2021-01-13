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Коронавирусом заболели более 90 млн человек: статистика в мире

Автор: Роман Тверденко

В мире коронавирусом заболели уже более 90 миллионов человек по состоянию на среду, 13 января. Лидеры по заболеваемости - США, Индия и Бразилия.

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Об этом свидетельствует статистика Всемирной организации здравоохранения.

Всего в мире зафиксировано 90,054 миллиона случаев заражения, 1,945 миллиона человек умерли.

В США заразились 22,4 миллиона, в Индии - 10,5 миллиона, в Бразилии - 8,1 миллиона. В лидерах также Россия (3,5 миллиона случаев), Великобритания (3,1 миллиона), Франция (2,7 миллиона).

Среди континентов лидируют Южная и Северная Америки - 39,8 миллиона случаев. Европа на втором месте по количеству зараженных за период пандемии - 29,3 миллиона.

Утром в среду сообщалось, что за минувшие сутки в Украине заразились коронавирусом 6409 человек. Больше всего новых случаев в Киеве, Запорожской и Харьковской областях.

Также, по данным Всемирной организации здравоохранения "британский" штамм коронавируса выявили минимум в 50 странах. Данную мутацию COVID-19 зафиксировали во всех регионах Англии.

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