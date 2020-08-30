Коронавирусом заболел еще один нардеп от "Слуги народа"

Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Степан Чернявский заболел коронавирусом. Он находится в больнице.

Об этом парламентарий сообщил в своем видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook.

У нардепа правосторонняя пневмония.

"Друзья, COVID-19 никуда не исчез и заболеваемость, к сожалению, пока только растет... Я нахожусь в больнице Водников в Одессе. Мне диагностировали коронавирус. В больнице я уже 11 дней", - отметил нардеп.

Он сообщил и о своих симптомах. Чернявский чувствовал себя как при обычном ОРВИ: у него была слабость, ломота, температура 37.

Парламентарий также призвал при первых симптомах болезни обращаться к врачам и делать тесты.

Напомним, из достоверных источников РБК-Украина стало известно, что состояние лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которая заболела коронавирусом, оценивается как стабильно тяжелое: ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщалось ранее, коронавирус подтвердили у народного депутата от "Слуги народа" Романа Грищука.