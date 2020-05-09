Коронавирусом в Украине заразились почти 15 тыс. человек: ситуация в областях

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

От коронавируса в Украине вылечились уже почти 3 тыс. человек

Коронавирус в Украине зафиксировали почти у 15 тысяч человек, при этом вылечились уже почти три тысячи человек. Подробнее о ситуации в регионах - в материале РБК-Украина.

Согласно данным СНБО, по состоянию на утро 9 мая в Украине зафиксировано 14 710 случаев заражения коронавирусом, вылечились - 2 909 человек, умерли 376. В частности, за последние сутки подтвердили 515 новых случаев, вылечились 203 человека, умерли - 15.

Больше всего случаев на данный момент в Черновицкой области - 2 179 (за сутки 82 новых случая). Больше тысячи случаев зафиксировано в Киеве (1 771 за все время, за сутки - 50) и Ивано-Франковской области (1 095 и 17 соответственно). Еще в двух областях число случаев превышает 900: в Тернопольской - 977 и 18 за сутки, а в Киевской - 959 и 24 за сутки. На шестом месте по числу случаев заражения Ровенская области - 877 случаев, 22 за сутки.

В четырех областях более 600 случаев - это Львовская область (699, 39 за сутки), Днепропетровская область (681, 29 за сутки), Закарпатская область (678, 34 за сутки), Одесская область (619, 36 за сутки).

Более 500 случаев в Харьковской и Винницкой областях - 528 и 50 за сутки и 522 и 8 за сутки соответственно.

Далее следуют три области с числом случаев 400+. Так, 485 случаев и 5 за сутки - в Житомирской области, 445 и 21 за сутки - в Волынской области и 411 и 3 за сутки - в Кировоградской области.

В Черкасской области зафиксировано 333 случая, за сутки - 2, в Запорожской области - 320, 8 за сутки. 240 (1 за сутки) случаев в Полтавской области, а 204 (25 за стуки) - в Николаевской области.

Более 100 случаев зафиксировано в Хмельницкой области (165, 17 за сутки), Херсонской области (156, 7 за сутки) и Сумской области (152, 5 за сутки).

Менее ста случаев коронавируса в Украине зафиксировано в трех областях. Так, в Донецкой области зафиксировано 99 случаев, за сутки - 8. В Черниговской области - 73 случая, 4 за сутки. Меньше всего случаев в Луганской области - 42, за сутки, по данным СНБО, новых случаев не зафиксировано.