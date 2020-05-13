Коронавирусом в Украине заболели более 3,2 тысяч медиков

В Украине с начала пандемии коронавирусом COVID-19 заболели 3208 медицинских работника, а также 1130 детей. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья в Facebook.

Сообщается, что в госпитализации нуждались 571 медик и 205 детей, из них 19 медработников и один ребенок были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Умерли от осложнений вызванных COVID-19 29 сотрудников медучреждений, 935 медиков - выздоровели.

Напомним, за прошлые сутки в Украине зафиксировали рост новых заболеваний коронавирусом, после двухдневного спада. Так, за 12 мая 402 человека заболели COVID-19, что на почти 30 человек больше, чем днем ранее. Общее число заболевших близится к 16,5 тысячам.

Также сообщалось, что за прошлые сутки зафиксировали 14 летальных случаев коронавируса. Всего жертвами в стране COVID-19 стали 439 человек.

Кроме этого РБК-Украина писало, что за сутки в стране выздоровело от коронавируса рекордное количество человек. За последние 24 часа в Украине выздоровели 343 пациента, что на 258 больше, чем накануне.