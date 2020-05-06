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Коронавирусом в Украине заболели уже более 13 тыс. человек: ситуация в областях

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Больше тысячи случаев зафиксировали в трех областях

В Украине официально подтверждено более 13 тыс. случаев коронавируса, антилидером по числу инфицированных остается Черновицкая область. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Сегодня утром Минздрав сообщил о 487 новых случаях болезни. По сравнению со вчерашним днем, прирост зараженных составил почти 25%. Накануне сообщалось о 366 инфицированных за сутки.

Общее число больных COVID-19 в Украине преодолело очередную психологическую отметку и достигло 13 184 пациентов.

Как выглядит ситуация в регионах:

  • Черновицкая область - 1985;
  • Киев - 1651;
  • Ивано-Франковская область - 1037;
  • Тернопольская область - 935;
  • Киевская область - 891;
  • Ровенская область - 787;
  • Закарпатская область - 572;
  • Днепропетровская область - 568;
  • Львовская область - 553;
  • Одесская область - 505;
  • Винницкая область - 472;
  • Житомирская область - 456;
  • Харьковская область - 403;
  • Кировоградская область - 402;
  • Волынская область - 359;
  • Черкасская область - 314;
  • Запорожская область - 298;
  • Полтавская область - 232;
  • Николаевская область - 165;
  • Херсонская область - 143;
  • Хмельницкая область - 134;
  • Сумская область - 130;
  • Донецкая область - 85;
  • Черниговская область - 65;
  • Луганская область - 42.

Вчера в Украине было зафиксировано рекордно низкий процент украинцев, которые заболели СOVID-19. В то же время, Министерство здравоохранения фиксирует увеличение количества случаев бессимптомного течения коронавирусной болезни.

Как известно, после 11 мая карантин в Украине ослабят. Украинцам разрешат гулять в парках и посещать зоны отдыха. Также начнут работать некоторые заведения торговли.

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