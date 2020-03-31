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Коронавирусом в мире заразились больше 800 тыс. человек

Новости » Коронавирус     31.03.2020 - 14:50
Коронавирусом в мире заразились больше 800 тыс. человек
Иллюстративное фото (flickr)

Число погибших близится к 40 тысячам

Число заражений коронавирусом в мире превысило 800 тыс. человек, от инфекции скончались около 39 тыс. людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные системы мониторинга пандемии COVID-19 Совета национальной безопасности и обороны.

Согласно последней информации, вирусом заразились чуть больше 800 тыс. жителей планеты. Больше всего инфицированных в США - 164,6 тыс. человек. От вируса скончались почти 3,2 тыс. американцев. Еще 6 тысяч человек излечились от недуга.

Почти 102 тысячи зараженных в Италии. Пик заболеваний коронавирусом власти страны ожидают на этой неделе. При этом ежедневно в Италии от вируса умирают сотни человек. С начала вспышки COVID-19 унес жизни 11,5 тыс. человек.

Усугубилась ситуация с коронавирусом в Испании. Число зараженных, как и число смертельных случаев в стране, увеличивается с каждым днем. На данный момент известно о почти 95 тыс. инфицированных, из них умерли 8,2 тыс. человек.

На утро 31 марта в Украине зафиксировано 549 случаев коронавируса. Инфекция зарегистрирована во всех областях, кроме Николаевской.

Детальнее о географии распространения вируса в Украине и событиях в мире - в материале РБК-Украина.

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