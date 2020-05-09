Коронавирусом в мире заразились уже более 4 млн человек

В мире количество зараженных коронавирусом, по состоянию на 9 мая, превысило 4 млн человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Worldometers.

Больше всего зараженных в настоящее время в Соединенных Штатах Америки - 1 320 044. Кроме того, в пятерке наиболее пораженных коронавирусом стран оказались Испания (260 тыс.), Италия (217 тыс.), Великобритания (211 тыс.) и Россия (187 тыс.)

Всего в мире от коронавируса умер уже 275 781 человек. Из них 78,5 тыс. смертельных случаев зафиксировано в США.

За последние сутки в мире подтвердили почти 95 тыс. новых случаев заражения. Кроме того, зафиксировали более 5 тыс. новых смертельных случаев.

Кроме того, по данным сайта, 1 376 235 человек в мире вылечились от коронавируса.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не имеет подтверждений происхождения коронавируса COVID-19. Первые случаи были выявлены в Ухане. Однако на данный момент нет подтверждений версии, что вирус произошел из местного рынка.

РБК-Украина писало, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила стратегический план по борьбе с пандемией на 2020 год. ВОЗ увеличила бюджет до 1,7 млрд долларов.