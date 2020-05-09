ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Коронавирусом в мире заразились уже более 4 млн человек

Новости » Коронавирус     09.05.2020 - 02:10
Коронавирусом в мире заразились уже более 4 млн человек
Иллюстративное фото (flickr)

Более 275 тыс. смертельных случаев зарегистрировано в мире

В мире количество зараженных коронавирусом, по состоянию на 9 мая, превысило 4 млн человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Worldometers.

Больше всего зараженных в настоящее время в Соединенных Штатах Америки - 1 320 044. Кроме того, в пятерке наиболее пораженных коронавирусом стран оказались Испания (260 тыс.), Италия (217 тыс.), Великобритания (211 тыс.) и Россия (187 тыс.)

Всего в мире от коронавируса умер уже 275 781 человек. Из них 78,5 тыс. смертельных случаев зафиксировано в США.

За последние сутки в мире подтвердили почти 95 тыс. новых случаев заражения. Кроме того, зафиксировали более 5 тыс. новых смертельных случаев.

Кроме того, по данным сайта, 1 376 235 человек в мире вылечились от коронавируса.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не имеет подтверждений происхождения коронавируса COVID-19. Первые случаи были выявлены в Ухане. Однако на данный момент нет подтверждений версии, что вирус произошел из местного рынка.

РБК-Украина писало, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила стратегический план по борьбе с пандемией на 2020 год. ВОЗ увеличила бюджет до 1,7 млрд долларов.

Теги Новости Украины Коронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь