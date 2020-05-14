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Коронавирусом во Львовской области заболели более 900 человек

Новости » Коронавирус     14.05.2020 - 10:14
Коронавирусом во Львовской области заболели более 900 человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В области у 34 человек обнаружили болезнь в течение минувших суток

Во Львовской области лабораторно подтверждено коронавирус у 904 человек. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Как сообщается, в области зарегистрировано 904 случая коронавируса, из них у 34 человек обнаружили болезнь в течение минувших суток. Также от болезни умерли 22 человека и еще 169 пациентов выздоровели.

Как отмечается, за последние 24 часа с подозрением на коронавирус госпитализирован 31 человек, а 250 человек отправили на самоизоляцию. Всего в стационарах находятся 311 больных. 23 человека находятся на лечении в отделении реанимации. 6 пациентов на ИВЛ.

Напомним, в Украине от начала пандемии коронавируса зарегистрировано 16 847 случаев коронавирусной инфекции, из них 422 в течение последних суток.

Вместе с тем, в Украине за сутки наибольшее количество новых случаев коронавируса зафиксировано в Черновицкой и Харьковской областях, а также в Киеве.

Также в Украине за последние 24 часа зафиксировали 17 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом COVID-19. Таким образом, от начала пандемии в Украине от коронавируса уже умерло 456 человек.

Теги Новости Украины Львовская областьКоронавирус
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