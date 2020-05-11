Коронавирус в Киеве: число новых случаев возросло почти вдвое

Коронавирусом в Киеве за сутки заразились 66 человек, среди которых 6 медиков. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram.

По состоянию на сейчас в Киеве уже 1871 подтвержденный случай заболевания COVID-19.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, снова увеличилось. Еще в 66 человек. Среди них - 6 медиков. На сегодня в столице уже 1871 подтвержденный случай заболевания COVID-19", - отметил мэр.

В частности, заболели:

32 женщины в возрасте от 27 до 79 лет

29 мужчин в возрасте от 28 до 84 лет

2 девочки в возрасте 1 и 3 лет и 3 мальчика в возрасте 4, 12, 16 лет.

По данным Кличко, в больницы столицы госпитализировали 26 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей. При этом больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили в Оболонском районе - 13 человек, Дарницком - 12, и Деснянском - 8 подтвержденных случаев.

Напомним, ранее глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что больше всего новых случаев коронавирусной болезни зафиксировано в Киеве, Черновицкой, Ровенской и Львовской областях.

Как писало РБК-Украина, сегодня в Украине начинается первый этап смягчения карантинных ограничений. Ослабление будет происходить в нескольких сферах бизнеса и общественной жизни.