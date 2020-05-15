Коронавирусом в Черновицкой области заразились уже 2,6 тыс. человек

В Черновицкой области 14 мая официально подтверждено еще 84 случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Черновицкой ОГА Сергея Осачука в Facebook.

Он сообщил, что за последние сутки 48 буковинцев выздоровели от COVID-19, они дважды получили отрицательные результаты тестов.

"Также на Буковине сегодня, 14 мая, официально подтверждено еще 84 случая заражения коронавирусом. Лабораторный центр исследовал 491 новый образец", - говорится в сообщении.

Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 2600 человек.

Ранее в Черновицкой области зафиксировали смерть 5-месячного ребенка с подозрением на коронавирус.

Напомним, ранее сообщалось, что уровень летальности от коронавирус в Украине составляет 2,7%. В Офисе президента отметили, что данный показатель является невысоким. Вчера количество тех, кто выздоровел от коронавирус, превысило число новых случаев инфицирования.