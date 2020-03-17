Коронавирусом в Британии могли заразиться 55 тыс. людей, - власти

В Великобритании уже может быть по меньшей мере 55 тыс. зараженных коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mirror.

Такие данные обнародовал главный научный советник правительства Британии Патрик Валланс. По его словам, 55 тыс. зараженных коронавирусом британцев по состоянию на сейчас - вполне "разумные приблизительные данные".

Отметим, что в Британии подтверждены 1950 случаев инфицирования COVID-19.

Валланс добавил, что "мы надеемся свести это к нулю". Предыдущие прогнозы британского правительства допускали в худшем варианте 250 тыс. смертей от вируса, сейчас же планку понизили до 20 тыс. возможных летальных случаев. Корректировка связана с карантинными жесткими мерами, которые недавно ввела Британия, в частности - изолировании значительного количества граждан в их домах.

"Но это все еще ужасно. Это все еще огромное количество смертей, и это огромная нагрузка на службу здравоохранения", - добавил чиновник.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Британии за сутки увеличилось на 407 человек. От COVID-19 скончались по меньшей мере 56 британцев.

Напомним, ранее сообщалось, что пандемия коронавируса в Британии продлится до весны 2021 года и может привести к госпитализации 7,9 млн человек.

Также РБК-Украина сообщало, что правительство Британии планирует отправить на карантин всех граждан, старше 70 лет.