Коронавирусного фонда в следующем году не будет, - Разумков

Сегодня, 8 октября, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что отдельный коронавирусный фонд в Украине в следующем году не будут создавать. Его не предусматривает законопроект о Государственном бюджете Украины на 2021 год.

Об этом Дмитрий Разумков рассказал в эфире "Сниданка с 1+1".

"Отдельного COVID-фонда как такового не предусматривают. Есть отдельные статьи на вакцинирование (2,6 млрд грн, если я не ошибаюсь), один млрд на поддержку школ в рамках борьбы с коронавирусом, а все остальное заложено в бюджет Минздрава... 158,7 млрд гривен, если я не ошибаюсь, на Министерство здравоохранения пока что предполагается на следующий год", - сказал Разумков.

По его словам, при создании коронавирусного фонда весной 2020 года власти исходили из того, что финансирование в этом направлении не было предусмотрено бюджетом.

"В этом году мы создавали именно COVID-фонд, в марте, потому что мы понимали, что средств, предусмотренных для Министерства здравоохранения, просто не хватит, поэтому из 65 млрд был сформирован именно такой фонд", - добавил глава ВР.

Напомним, на меры по противодействию COVID-19 из государственного бюджета потратили более 30 млрд гривен.

Кроме того, ранее Разумков заявлял, что власть сможет оперативно найти деньги на средства борьбы с коронавирусом, если будет такая необходимость.