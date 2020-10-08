ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Коронавирусного фонда в следующем году не будет, - Разумков

Киев, Четверг 08 октября 2020 10:18
Коронавирусного фонда в следующем году не будет, - Разумков
Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 8 октября, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что отдельный коронавирусный фонд в Украине в следующем году не будут создавать. Его не предусматривает законопроект о Государственном бюджете Украины на 2021 год.

Об этом Дмитрий Разумков рассказал в эфире "Сниданка с 1+1".

"Отдельного COVID-фонда как такового не предусматривают. Есть отдельные статьи на вакцинирование (2,6 млрд грн, если я не ошибаюсь), один млрд на поддержку школ в рамках борьбы с коронавирусом, а все остальное заложено в бюджет Минздрава... 158,7 млрд гривен, если я не ошибаюсь, на Министерство здравоохранения пока что предполагается на следующий год", - сказал Разумков.

По его словам, при создании коронавирусного фонда весной 2020 года власти исходили из того, что финансирование в этом направлении не было предусмотрено бюджетом.

"В этом году мы создавали именно COVID-фонд, в марте, потому что мы понимали, что средств, предусмотренных для Министерства здравоохранения, просто не хватит, поэтому из 65 млрд был сформирован именно такой фонд", - добавил глава ВР.

Напомним, на меры по противодействию COVID-19 из государственного бюджета потратили более 30 млрд гривен.

Кроме того, ранее Разумков заявлял, что власть сможет оперативно найти деньги на средства борьбы с коронавирусом, если будет такая необходимость.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика фонд
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь