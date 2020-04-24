От коронавируса вылечились больше 600 украинцев

С начала эпидемии в Украине от коронавируса вылечился 601 человек, в том числе 109 медиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

За последние сутки число таких пациентов выросло на 97 человек. Напомним, вчера сообщалось о 504 выздоровевших. Наибольший суточный прирост зафиксирован в Ровенской (+10), Черновецкой (+9) и Волынской (+9) областях.

"В общем 601 человек уже выздоровел, из них 109 медиков - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме", - сообщили в Минздраве.

Рекордсменом по числу пациентов, выздоровевших от COVID-19, является Киев. По состоянию на утро 24 апреля, от вируса излечились 53 человека, за сутки выздоровело 8 киевлян. Еще 51 пациент выздоровел в Винницкой области. По 45 таких пациентов - в Тернопольской и Ровенской областях.

Напомним, число новых случаев заражения коронавирусом в Украине уменьшилось. Так, сегодня Минздрав сообщил о 477 инфицированных за сутки, что на 101 пациента меньше, чем было вчера.

Также в два раза уменьшилась смертность по сравнению со вчерашним днем. За последние сутки было зафиксировано 6 смертей от COVID-19, тогда как 23 апреля сообщалось о 13 летальных случаях.