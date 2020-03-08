От коронавируса впервые скончался гражданин Германии

От коронавируса впервые умер гражданин Германии. Речь идет о 60-летнем мужчине, умершем в Египте, передает DW.

По сведениям египетских властей, немец несколько дней назад приехал в Хургаду из Луксора. Мужчина был помещен в местную больницу с лихорадкой 6 марта, а на следующий день тест на коронавирус показал положительный результат.

Отметим, что в Египте заражение подтверждено у 48 человек. Единичные случаи зафиксированы еще в нескольких африканских государствах. Однако эксперты считают очень высоким риск распространения инфекции на континенте в силу недостатков систем здравоохранения во многих странах континента, а также тесных связей Африки с Китаем, откуда началось распространение заболевания.

Напомним, Министерство здравоохранения Германии призвало отменить все масштабные мероприятия с численностью участников свыше 1 тысячи человек в связи с распространением коронавируса.

В Германии объявили эпедимею коронавируса еще 26 февраля. Тогда были подтверждены первые пять случаев заболевания, у которых не смогли проследить первоисточник заражения из Китая.

Ранее РБК-Украина писало, что в Евросоюзе лишь в одной стране не зафиксирован коронавирус - в Кипре. Также новый вирус не обнаружили еще в трех странах европейского региона - в Турции, Албании и Черногории.