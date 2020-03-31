От коронавируса умерли больше 40 тыс. человек во всем мире

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Общее число зараженных - больше 823 тыс. человек

Количество смертельных случаев от коронавируса в мире превысило 40 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные системы мониторинга пандемии COVID-19 Совета национальной безопасности и обороны.

По состоянию на 20:00 в мире зафиксировано 40 тыс. 636 смертей от COVID-19.

Больше всего жертв вируса в Италии. За последние сутки там скончались 837 человек. Общее число смертельных случаев в стране - 12 428.

На втором месте находится Испания. В последнее время в стране фиксируется значительный рост заражений и летальных случаев от инфекции. По последним данным, от COVID-19 умерли 8 тыс. 269 испанцев. Только за последние 24 часа там зафиксировали 849 жертв коронавируса.

В Китае и Франции от инфекции умерли 3,2 тыс. и 3 тыс. людей соответственно. В Иране количество смертельных случаев также близится к трем тысячам человек.

Ранее сообщалось, что коронавирусом в мире заразились больше 800 тыс. человек.

В Украине COVID-19 официально подтвержден у 549 украинцев. От вируса умерли 13 граждан.