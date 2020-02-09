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От коронавируса умерли уже более 800 человек

Новости » Общество     09.02.2020 - 06:20
От коронавируса умерли уже более 800 человек
Иллюстративное фото (pxhere.com)

Кроме того, заболели более 37 тыс. человек

Число подтвержденных случаев заболеваний пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, во внутренних районах Китая достигло 37 тыс. 198, в том числе 811 человек скончались в результате этой болезни. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Синьхуа".

По состоянию на конец субботы, 6188 пациентов во внутренних районах Китая находятся в тяжелом состоянии, кроме того, было зафиксировано 28 тыс. 942 предполагаемых случая заражения коронавирусом нового типа.

В общей сложности 2649 человек были выписаны из больниц после выздоровления. Также было найдено 371 тыс. 905 человек, которые имели тесные контакты с больными.

Ранее сообщалось, что количество смертей в центральной провинции Китая Хубэй от вспышки коронавируса по состоянию на субботу возросло на 81.

РБК-Украина сообщало, что на сегодняшний день не существует проверенных эффективных средств лечения нового коронавируса.

Напомним, в Китае местные власти Шанхая запретили людям появляться в общественных местах без медицинских масок в связи с эпидемией нового коронавируса.

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