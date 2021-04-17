В пятницу вечером, 16 апреля, от коронавируса умер глава Подольского района Киева Виктор Смирнов. Он три недели находился в больнице.
Он отметил, что врачи боролись за его жизнь, но из-за осложнений от болезни медицина, к сожалению, не победила.
"Печальная новость. Час назад от коронавируса умер глава Подольского района Киева Виктор Смирнов", - написал Кличко.
Семь лет Смирнов работал в Подольской райгосадминистрации, последние три года возглавлял ее.
"Он был очень ответственным человеком и болел за дело, которое любил, за свой район и свой город. Даже из больницы пытался работать дистанционно. Те, кто знал Виктора Смирнова, будет помнить его как человека высокого роста, с большим добрым сердцем и по-детски искренней улыбкой. Он таким и был", - резюмировал мэр.
Напомним, главный врач Харьковской городской многопрофильной больницы №18 Борис Менкус скончался 4 апреля. Он умер из-за осложнений от коронавируса.
Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что Украина выходит на плато по коронавирусу.