Он отметил, что врачи боролись за его жизнь, но из-за осложнений от болезни медицина, к сожалению, не победила.

"Печальная новость. Час назад от коронавируса умер глава Подольского района Киева Виктор Смирнов", - написал Кличко.

Семь лет Смирнов работал в Подольской райгосадминистрации, последние три года возглавлял ее.

"Он был очень ответственным человеком и болел за дело, которое любил, за свой район и свой город. Даже из больницы пытался работать дистанционно. Те, кто знал Виктора Смирнова, будет помнить его как человека высокого роста, с большим добрым сердцем и по-детски искренней улыбкой. Он таким и был", - резюмировал мэр.