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От коронавируса умер глава Подольского района Киева

Автор: Артур Родивилов

В пятницу вечером, 16 апреля, от коронавируса умер глава Подольского района Киева Виктор Смирнов. Он три недели находился в больнице.

Об этом сообщил в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.

Он отметил, что врачи боролись за его жизнь, но из-за осложнений от болезни медицина, к сожалению, не победила.

"Печальная новость. Час назад от коронавируса умер глава Подольского района Киева Виктор Смирнов", - написал Кличко.

Семь лет Смирнов работал в Подольской райгосадминистрации, последние три года возглавлял ее.

"Он был очень ответственным человеком и болел за дело, которое любил, за свой район и свой город. Даже из больницы пытался работать дистанционно. Те, кто знал Виктора Смирнова, будет помнить его как человека высокого роста, с большим добрым сердцем и по-детски искренней улыбкой. Он таким и был", - резюмировал мэр.

Напомним, главный врач Харьковской городской многопрофильной больницы №18 Борис Менкус скончался 4 апреля. Он умер из-за осложнений от коронавируса.

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что Украина выходит на плато по коронавирусу.

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