От коронавируса в Украине выздоровело рекордное количество больных за сутки: ситуация в областях

Борьба с коронавирусом в Украине и мире продолжается. Власти пытаются оживить экономику страны в условиях активного адаптивного карантина. Опасаясь катастрофических последствий, государство идет на непопулярные меры. Детальнее о COVID-19 в Украине и мире 16 мая - в материале РБК-Украина.

Важно:

количество инфицированных в стране достигло 17858 человек

умерли от осложнений болезни 497 украинцев

Зеленский подписал закон об усиленном тестировании

ИФА-диагностика запускается со следующей недели

из-за угрозы транспортного коллапса в Киеве ограничили въезд фур

в Украине вводится госрегулирование цен на товары

Статистика на 16 мая

За последние сутки в Украине зафиксировано рекордное количество выздоровевших после инфицирования коронавирусом - 433 человека. Кроме того, было выявлено 528 новых случаев COVID-19.

Всего количество зараженных в Украине составляет 17858 человек.

Винницкая область - 700 случаев;

Волынская область - 599 случаев;

Днепропетровская область - 806 случаев;

Донецкая область - 121 случай;

Житомирская область - 540 случаев;

Закарпатская область - 858 случаев;

Запорожская область - 365 случаев;

Ивано-Франковская область - 1200 случаев;

Кировоградская область - 441 случай;

м. Киев - 2221 случай;

Киевская область - 1143 случая;

Львовская область - 969 случаев;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 236 случаев;

Одесская область - 734 случая;

Полтавская область - 263 случая;

Ровенская область - 1104 случая;

Сумская область - 161 случай;

Тернопольская область - 1065 случаев;

Харьковская область - 773 случая;

Херсонская область - 167 случаев;

Хмельницкая область - 235 случаев;

Черновицкая область - 2647 случаев;

Черкасская область - 363 случая;

Черниговская область - 105 случаев.

Ситуация с заболеваемостью в Украине

Минреинтеграции информирует о 90% росте количества инфицированных на оккупированной территории Донбасса. Кроме того, передается о попытках скрыть вспышку заболевания в Докучаевске, где от коронавируса умерла медсестра. В диагнозе больной сделана запись "двусторонняя пневмония" без упоминания о коронавирусе. При этом больница, где работала женщина, переведена в ограниченный режим, а у работников изъяты телефоны.

В Украине проведено рекордное количество ПЦР-тестов за сутки. "Сделано 8996 исследований методом ПЦР. Это самое большое количество ПЦР-тестов за все время пандемии ", - заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Кроме того, на совещании в Офисе президента глава Минздрава сообщил о запуске массового тестирования на антитела. Предполагается, что активная фаза ИФА-диагностики начнется со следующей недели. Также министр уточнил, что новые этапы ослабления карантина будут происходить каждые 10 дней, если не ухудшится ситуация с заболеваемостью.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому в стране вводится обязательное тестирование пациентов с признаками коронавируса и контактных лиц. Также обязаны регулярно делать ПЦР-тесты медицинские работники, сотрудники полиции, Национальной гвардии и все остальные, кто привлечен к борьбе с COVID-19 в стране.

Адаптивный карантин в Украине

В Киеве в Дарницком женском доме-интернате зафиксирована вспышка заболевания коронавирусом. Заразились 80 воспитанниц в возрасте от 7 до 35 лет. По словам мэра столицы Виталия Кличко, вирус проник в интернат вместе с медсестрой одной из групп. Здание закрыто на карантин. Власти планируют провести массовое тестирование в других интернатах, домах престарелых и спецучреждениях для женщин и мужчин города. В связи со сложной транспортной ситуацией в Киеве ограничивается въезд грузовых автомобилей. С 18 мая в столицу запрещен въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00. По словам Кличко, это необходимо для стабилизации трафика в городе во время пиковых нагрузок из-за неработающего метро.

Во Львове власти города ликвидировали карантинные блокпосты и разрешили практически все виды деятельности, не связанные с массовыми мероприятиями. То есть, под запретом остались общественный транспорт, работа ресторанов, развлекательных заведений культуры, фитнес- и других оздоровительных центров. Главным требованием для жителей является соблюдение масочного режима в общественных местах и наличие удостоверяющих документов.

С 18 мая в Украине вводится государственное регулирование цен на товары, которые имеют существенную социальную значимость, а также товары противоэпидемического назначения. Для торговых организаций предусматривается обязательное декларирование изменения цен на сайте Госпотребслужбы, в случае повышения выше 5% от текущей розничной цены товара. Если изменения превышают 10% и 15%, то они могут осуществляться только через 14 и 30 дней соответственно после декларирования.

Минфин подписал соглашение со Всемирным банком на 135 млн долларов о финансировании проекта по улучшению системы здравоохранения Украины. Деньги планируют потратить на усиление защиты населения от коронавируса и закупку современного оборудования для отделений экстренной (неотложной) медицинской помощи.

Немецкая авиакомпания Lufthansa возобновляет полеты в Украину с 1 июня. Согласно заявлению компании, в первые две недели авиарейсы из Франкфурта в Киев будут происходить с частотой три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам. Тем не менее, в Украине власти еще не назвали дату возобновления международного авиасообщения с другими странами мира.

Борьба с пандемией в мире

Резкий рост смертности и заболеваемости коронавирусом зафиксирован во Франции. За сутки в стране умер 351 больной и заразились 622 пациента. На данный момент в больницах находятся 20 463 француза с диагнозом COVID-19, из них в реанимациях – 2299. С начала пандемии в стране зафиксировано 141 356 случаев инфицирования, из них стали летальными 27 425.

В Словении власти объявили о завершении эпидемии коронавируса в стране. Это было сделано после того, как медики зафиксировали менее 7 случаев заражения в сутки в течение последних двух недель. С настоящего момента самоизоляция применятся только в отношении иностранцев не из ЕС.

Правительство Италии в связи с улучшением ситуации с заболеваемостью планирует с 3 июня разрешить свободное передвижение по стране. С 18 мая разрешаются поездки гражданам во все регионы и открываются бары, рестораны, парикмахерские и салоны красоты. А в Чехии подобные карантинные ослабления вводятся с 25 мая, единственным условием является соблюдение масочного режима.

Американская компания Uber вводит обязательный масочный режим для всех пассажиров и водителей со следующей недели минимум до июня. В США, Канаде, Индии, в странах Европы и Латинской Америки водители не смогут подключиться к системе Uber без маски на лице. Также компания запретит перевозить пассажиров на переднем сидении автомобиля. Uber уже закупил 23 млн масок для водителей и курьеров по всему миру.