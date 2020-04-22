После коронавируса в Украине нужно изменить подход к медреформе, - Зеленский

После пандемии коронавируса в Украине нужно изменить подход к медицинской реформе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил президент, на данный момент в украинской медицине большинство процессов выполняются в ручном режиме.

"Когда большими буквами пишем на каждом плакате: вот она - вторая очередь медреформы. Мы видим сейчас, что после коронавируса нужно полностью изменить подход. Мы только сейчас понимаем, что мы увидели, что у нас есть. Я вам честно говорю, что кроме медиков лучших в мире у нас ничего нет. Вот и вся медицинская реформа. Сейчас все происходит в ручном режиме... Нет, есть некоторые вещи, грузы со средствами лечения... Все это сейчас автоматически выполняется... Мы действительно сейчас запускаем отечественного производителя ИВЛ... Ничего не было", - заявил Зеленский.

Напомним, в Украине с 1 апреля с запуском Программы медицинских гарантий стартовал второй этап медицинской реформы. В частности, украинцам расширили доступ к бесплатной медицине.

Также сообщалось, что в почти тысяче больниц в этом году будет дефицит финансирования. Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что в некоторых больницах финансирование уменьшится до 50%.