Из-за коронавируса Рижский марафон отменили впервые за почти 30 лет

Правительство Латвии отменило Рижский марафон, назначенный на 10-11 октября. Это впервые мероприятие отменяют с 1991 года.
Об этом сообщает агентство BNS.
Министры посчитали, что в условиях пандемии коронавируса, когда принимаются решения об ограничениях на собрание людей, проводить марафон неправильно.
В то же время директор Рижского марафона Айгар Нордс утверждает, что марафон планировалось провести на девяти дистанциях и с соблюдением всех установленных мер безопасности.
Он также добавил, что правительство, отменив мероприятие в последний момент, должно будет решать вопрос о компенсации организаторам.
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич назвал такое требование "наглым".
"Пандемия тоже не просит разрешения ни у правительства, ни у Сейма", - заявил он.
В Рижском марафоне планировалось участие 15 тысяч человек.
Рижский марафон - ежегодный забег, проходящий по улицам Риги с 1991 года. В марафоне участвовали тысячи бегунов из нескольких десятков стран.
Напомним, организаторы Бостонского марафона впервые за 124 года его существования приняли решение отменить мероприятие.
Ранее РБК-Украина писало, что в Европе впервые за период пандемии зафиксировано более 109 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.