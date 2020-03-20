Коронавирус: NASA приостановит создание ракет для полетов на Луну и Марс

Сегодня из-за пандемии коронавируса NASA приостановит создание космических кораблей Space Launch System (SLS) и Orion, которые должны полететь на Луну и Марс. Об этом сообщает генеральный директор NASA Джим Брайденстайн в своем заявлении, передает пресс-служба NASA.

Как сообщается, из-за распространения коронавируса в районе производств, фактов самоизоляции и одного подтвержденного случая среди персонала, с 20 марта NASA переходит на четвертый этап внутренней системы реагирования, что предполагает собой полный переход на удаленные рабочие контакты и отмену всех поездок сотрудников, закрытие всех объектов агентства.

Также производство и тестирование оборудования для SLS и Orion будет законсервировано.

Напомним, из-за коронавируса сотрудники Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) переходят на удаленную работу. Как сообщают, несколько сотрудников NASA уже заразились коронавирусом, были приняты меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.