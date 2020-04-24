От коронавируса в мире разрабатывается более 100 вакцин

На сегодня для борьбы с пандемией коронавируса в мире разрабатывается более 100 потенциальных вакцин. Об этом на брифинге в Женеве заявил гендиректор глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) Сет Беркли, передает Reuters.

По его словам, на сегодня разрабатывается более 100 вакцин, и шесть из них уже проходят клинические испытания.

"Мы должны обеспечить, чтобы вакцин было достаточно для всех. Нам потребуется глобальное лидерство для выявления и определения приоритетности кандидатов на вакцины", - сказал Беркли.

Он отметил, что мировые производственные мощности должны быть увеличены до того, как будет выбрана вакцина-"победитель".

"У нас не может повториться то, что произошло в 2009 году с вакциной против гриппа H1N1, когда не было достаточного запаса для развивающихся стран, а когда поставки пошли, было уже во многом поздно", - подчеркнул Беркли.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль готовится к испытаниям вакцины от COVID-19 на людях. Предварительно, начало испытаний запланировано на лето.

До этого в Германии одобрили клинические испытания вакцины против СOVID-19.