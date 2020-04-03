Из-за коронавируса в медучреждениях Черновицкой области находится более 100 пациентов

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

У 48 из них подтвержден коронавирус

В медицинских учреждениях Черновицкой области по состоянию на 3 апреля находится 101 пациент, у 48 из них подтвержден коронавирус, остальные - с подозрением. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

В частности, в областную детскую больницу сейчас госпитализированы пять детей. У трех диагностирован коронавирус, у двух его подозревают. Все больные чувствуют себя хорошо.

В Глибоцкий центральной районной больнице находятся 14 пациентов, коронавирус диагностирован у 7 из них. Двое больных - в реанимационном отделении на неинвазивной вентиляции легких.

В Черновицкой городской больнице №1 оказывают помощь 16 пациентам. Подозревают коронавирус у 6 из них, двое находятся в реанимации на неинвазивной вентиляции легких. Оба больных в тяжелом состоянии, им 70 лет. У одного из них - коронавирус, а также сахарный диабет и гипертония. Другого госпитализировали с подозрением на коронавирус.

В областную больницу госпитализированы 39 человек, у 19 из них - подтвержден коронавирус. Четверо пациентов находятся в реанимации, их состояние - стабильно тяжелое. У трех из них диагностирован коронавирус, у одного - подозрение. Одна больная старшего возраста с коронавирусом находится на искусственной вентиляции легких, двое - на кислородной дотации.

В Хотинской центральной районной больнице оказывают помощь 16 больным, у 6 из них коронавирус уже подтвердили. Тяжело больных здесь нет.

Также пациенты с подозрением на коронавирус есть в других центральных районных больницах. В частности, двое - в Сокирянской, двое - в Новоселицкой и один - в Кицманской ЦРБ.

Напомним, Кабинет министров Украины в рамках карантина из-за коронавируса запретил с 6 апреля находиться в общественных местах без надетой маски или респиратора, а также документов.