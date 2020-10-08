Из-за коронавируса количество крайне бедных увеличится на 150 млн человек, - ВБ

В результате пандемии коронавируса COVID-19 мировая экономика погрузилась в самую глубокую рецессию за последние восемьдесят лет. В странах с формирующимся рынком и развивающихся экономиках региона Европы и Центральной Азии в 2020 году ожидается сокращение ВВП на 4,4%.

Об этом говорится в докладе Всемирного банка.

Из-за пандемии в текущем году количество крайне бедных людей в мире возросло на 100 миллионов, к концу 2021 года ожидается увеличение еще на 50 миллионов.

Крайне бедными считаются люди, которые живут менее чем на 1,9 доллара в день.

По данным экспертов, в 2020 году их количество достигнет 9,1-9,4% населения мира. Если бы не пандемия COVID-19, то этот уровень не превышал бы 7,9%.

Отмечается, что около 82% людей, которые перешагнут черту крайней бедности на фоне коронакризиса, будут из стран со средним доходом.

"Чтобы сократить бедность, государствам нужно подготовиться к экономическим изменениям после пандемии COVID-19, обеспечив движение капитала, трудовых ресурсов и инноваций в новые направления бизнеса", - заявил президент группы ВБ Дэвид Малпасс.

Напомним, в марте 2020 года генсек Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Хосе Анхель Гурриа, заявил, что пандемия коронавируса вызвала больший экономический шок, чем глобальный кризис 2008 года.

МВФ рассматривает текущую рецессию как худшую со времен Великой депрессии 1930-х годов. В своем последнем прогнозе фонд ожидает, что к 2020 году мировой ВВП сократится на 4,9% по сравнению с 3,0%, прогнозировавшихся в апреле.