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Из-за коронавируса Каннский кинофестиваль снова перенесли

Канны, Четверг 28 января 2021 03:59
Из-за коронавируса Каннский кинофестиваль снова перенесли
Фото: Кинофестиваль (twitter.com MaccroCine)
Автор: Даша Харченко

Из-за пандемии коронавируса 74-й Каннский кинофестиваль перенесли на июль 2021 года. Он должен был пройти с 11 по 22 мая этого года.

Об этом говорится в заявлении организаторов.

Осенью 2020 года организаторы сообщили, что оставляют за собой право изменять даты проведения события в зависимости от развития ситуации с пандемией в мире.

Фестиваль перенесли на 6-17 июля 2021 года.

В апреле 2020 года кинофестиваль в Каннах перенесли на неопределенный период из-за пандемии коронавируса.

Напомним, на сегодня в 70 странах обнаружили "британский" штамм коронавируса. При этом "южноафриканский" штамм подтвердили - в 31. Кроме того, страны Евросоюза могут ввести запрет на въезд для граждан Великобритании, пока не будет доказано, что вакцины от COVID эффективны против вируса.

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