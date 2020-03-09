Из-за коронавируса в Италии вспыхнули тюремные бунты, есть жертвы

Из-за вспышки коронавируса в Италии и последовавших ограничений в четырех тюрьмах вспыхнули бунты, в результате погибли не менее шести человек. Об этом заявил глава тюремной администрации Италии Франческо Басентини, передает Reuters.

По его словам, трое заключенных погибли в тюрьме в северном городе Модена, еще трое после перевода в другую тюрьму.

"По всей стране произошел ряд бунтов", - заявил Басентини.

По данным итальянских властей, в ряде тюрем заключенные устроили пожары, а в Павии двое охранников были взяты в заложники. Отметим, Модена и Павия находятся в красной зоне, которую правительство установило для ограничения распространения коронавируса.

В то же время, по данным источников Reuters, двое заключенных в Модене умерли от передозировки наркотиков, которые они достали во время бунта.

Напомним, ранее Италия закрыла на карантин более 20 провинций. В этих провинциях дороги перекрыты - въезд и выезд разрешается в случае "крайней необходимости". Продлится карантин минимум до 3 апреля.

Отметим, сегодня первый случай заражения коронавирусом подтвердили в штаб-квартире НАТО.