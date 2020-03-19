От коронавируса в Испании за сутки умерли почти 170 человек

За минувшие сутки, 18 марта, от коронавируса в Испании умерли почти 170 человек. Об этом пишет El Pais со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Испании.

Сообщается, что за последние 24 часа в Испании было зарегистрировано 3431 новый случай коронавируса, что примерно на 25% больше по сравнению с предыдущим днем.

За сутки от коронавируса умерли 169 человек, всего с начала вспышки в Испании зафиксировано 17 147 зараженных и 767 случаев смерти.

Напомним, ранее сообщалось, что в Хорватии зафиксировали первый случай смерти от коронавирусной инфекции. Общее число зараженных в стране перевалило за сотню.

Отметим, ученые в Лондоне оценили эффективность карантина в борьбе с коронавирусом. Различная комбинация ограничительных мер способна замедлить распространение инфекции. В этом случае эпидемия достигнет пика в течение трех-четырех месяцев. Данный сценарий возможен, если карантин ограничится сочетанием домашней изоляции больных и членов их семей, а также социального дистанцирования пожилых людей.