Из-за коронавируса в Черновцах усилили меры безопасности в школах

В связи с выявлением случая коронавируса в Черновцах усилили меры безопасности в учебных заведениях. Об этом заявил руководитель отдела образования Черновицкого горсовета Сергей Мартынюк, передает ТСН.

По его словам, на сегодня нет решений о закрытии учебных заведений на карантин.

"По состоянию на сейчас учебный процесс продолжается... От министерства образования и науки Украины мы получили рекомендации по профилактике коронавируса в учебных заведениях. Сейчас во всех учебных заведениях области усилены меры безопасности", - отметил Мартынюк.

Он также добавил, что классных руководителей в школах обязали не допускать к занятиям детей с температурой и симптомами гриппа.

Напомним, сегодня стало известно, что у жителя Черновцов выявили коронавирус. По данным Министерства здравоохранения, мужчина перед этим побывал в Италии. Его госпитализировали еще 29 февраля.

Образцы направили в Лондон на окончательное подтверждение. Кроме того, сегодня Кабинет министров запустил специальный информационный сайт о коронавирусе. Премьер-министр Алексей Гончарук заявил о готовности государства оперативно реагировать и предоставлять медпомощь.