Из-за коронавируса British Airways может временно уволить 36 тысяч сотрудников

Отстранение затронет 80% экипажей самолетов, наземного персонала, инженеров и сотрудников головного офиса
Авиакомпания British Airways рассматривает возможность временного отстранения от работы 36 тысяч своих сотрудников из-за коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Компания получила принципиальное согласие на осуществление данной меры от профсоюза Unite и сейчас стороны прорабатывают детали соглашения. Речь не идет об увольнении сотрудников, а лишь о временной приостановке работы
Всего сокращение затронет 80% экипажей самолетов, наземного персонала, инженеров и сотрудников головного офиса авиаперевозчика.
Отметим, что 31 марта British Airways сообщила, что временно прекратит полеты из лондонского аэропорта Гатвик в связи с пандемией коронавируса.
Напомним, в начале марта у двух сотрудников британской авиакомпании British Airways в аэропорту "Хитроу" обнаружили заражение коронавирусом.
В Британии за последние сутки жертвами коронавируса стали более полтысячи больных. По состоянию на 9 утра среды, 1 апреля, на территории Соединенного Королевства было зафиксировано 29 474 случая заболевания коронавирусом. Из них 2 352 случая - летальные.
Как известно, британский принц Чарльз заразился коронавирусом и провел семь дней в самоизоляции.
Позже стало известно о заражении премьер-министра Британии Бориса Джонсона. По его словам, у него появились симптомы, а когда он прошел тест, то получил позитивный результат на COVID-19.