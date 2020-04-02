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Из-за коронавируса British Airways может временно уволить 36 тысяч сотрудников

Новости » В мире     02.04.2020 - 04:55
Из-за коронавируса British Airways может временно уволить 36 тысяч сотрудников
Иллюстративное фото (wikimedia by Steve Lynes)

Отстранение затронет 80% экипажей самолетов, наземного персонала, инженеров и сотрудников головного офиса

Авиакомпания British Airways рассматривает возможность временного отстранения от работы 36 тысяч своих сотрудников из-за коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Компания получила принципиальное согласие на осуществление данной меры от профсоюза Unite и сейчас стороны прорабатывают детали соглашения. Речь не идет об увольнении сотрудников, а лишь о временной приостановке работы

Всего сокращение затронет 80% экипажей самолетов, наземного персонала, инженеров и сотрудников головного офиса авиаперевозчика.

Отметим, что 31 марта British Airways сообщила, что временно прекратит полеты из лондонского аэропорта Гатвик в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, в начале марта у двух сотрудников британской авиакомпании British Airways в аэропорту "Хитроу" обнаружили заражение коронавирусом.

В Британии за последние сутки жертвами коронавируса стали более полтысячи больных. По состоянию на 9 утра среды, 1 апреля, на территории Соединенного Королевства было зафиксировано 29 474 случая заболевания коронавирусом. Из них 2 352 случая - летальные.

Как известно, британский принц Чарльз заразился коронавирусом и провел семь дней в самоизоляции.

Позже стало известно о заражении премьер-министра Британии Бориса Джонсона. По его словам, у него появились симптомы, а когда он прошел тест, то получил позитивный результат на COVID-19.

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