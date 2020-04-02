Из-за коронавируса Беларусь запретила экспорт гречки, лука и чеснока

Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Ранее запретить экспорт продуктов решила Евразийская экономическая комиссия, членом которой является Беларусь

В связи с пандемией коронавируса COVID-19 Беларусь на три месяца запретила экспорт гречки, лука и чеснока. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета министров Беларуси.

Указанные продукты запретили вывозить из Беларуси независимо от страны их происхождения, чтобы обеспечить ими свое население.

Как пишет "БЕЛТА", ранее запретить экспорт части продуктов постановила Евразийская экономическая комиссия, членом которой является Беларусь. ЕЭК распространила запрет на следующие товары: лук, чеснок, репу, рожь, рис, гречку, просо, крупу, муку грубого помола и гранулы из зерна зерновых культур, шлифованное гречневое зерно, готовые пищевые продукты из гречки, измельченные и цельные соевые бобы и семена подсолнечника.

"Запрет позволит обеспечить население достаточным количеством таких товаров во время обострения санитарно-эпидемиологической ситуации", - подчеркнули в ЕЭК.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна находится на пике заболеваемости коронавирусом.

В Беларуси скончался первый пациент с подтвержденным случаем коронавируса. По официальным данным, в Беларуси подтверждены 152 случая заболевания, 47 человек выздоровели.

Ранее Лукашенко заявил, что не будет посылать чартерные рейсы за теми белорусами, которые уехали из страны не смотря на предупреждение, связанные с распространением коронавируса в мире.