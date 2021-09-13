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Не от коронавируса. В 2022 году в Украине появится отечественная вакцина

Автор: Анастасия Рокитна

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что в страны появится отечественная вакцина. Это будет вакцина против гриппа.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

Ее появление запланировано на первое полугодие 2022 года, сообщил Кузин.

"Украинские фармацевтические производители проводят переговоры по локализации производства вакцины от гриппа на территории Украины. Это будет трех- или четырехвалентная вакцина в монодозных шприцах", - сообщил он.

По его словам, это будет продукция "in bulk" (то есть в Украине будут осуществлять фасовку действующего вещества, упаковку и маркировку).

"Но в то же время мы будем иметь своего отечественного производителя, который сможет обеспечить страну необходимым количеством вакцин. И мы не будем вынуждены искать ее на рынках Европы", - считает Кузин.

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