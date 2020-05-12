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Коронавирус в Житомирской области: зарегистрировали еще два новых случая

Новости » Коронавирус     12.05.2020 - 08:27
Коронавирус в Житомирской области: зарегистрировали еще два новых случая
Иллюстративное фото (twitter.com ChuBailiang)

В целом в области зафиксировали 525 случаев вируса

За прошедшие сутки в Житомирской области лабораторно подтверждены еще два новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Житомирской областной госадминистрации.

Как сообщается, новые случаи были зафиксированы у 46-летней женщины из Житомира и у 63 - летней женщины из Радомышля. Сейчас в Житомирской области уже 525 зарегистрированных диагнозов COVID-19. Наибольшее число из них наблюдается в Житомире - 182 человека, в Коростенском районе - 101 и в Бердичевском районе - 98.

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомирской области из-за вспышки коронавируса среди медицинских работников на две недели закрыли городскую больницу №2. В заведении проведут полную дезинфекцию помещений, а все сотрудники будут проверены с помощью ПЦР-тестирования.

Также Коронавирусом в Киеве за сутки заразились 66 человек, среди которых 6 медиков. В больницы столицы госпитализировали 26 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей. В целом в столице Украины уже в 1871 подтвержденный случай заболевания COVID-19.

Теги Новости Украины ЖитомирКоронавирус
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