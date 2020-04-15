Коронавирус в Житомирской области: одна из зараженных приехала из Москвы

В Житомирской области у женщины, которая вернулась несколько дней назад из Москвы, обнаружили коронавирус. Об этом сообщил во время брифинга начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, передает корреспондент РБК-Украина.

Как он сообщил, 26-летняя женщина несколько дней назад приехала пассажирским автобусом из российской столицы, а уже вчера у нее лабораторно подтвердили COVID-19. Сейчас она находится на самоизоляции под наблюдением врачей, а ее состояние оценивается, как удовлетворительное.

"Понятно, что контактные лица - это граждане, которые находились в данном транспортном средстве. Пока мы не владеем информацией, кто именно там был. Это вопрос к пограничникам. Они сейчас устанавливают информацию, кто именно там находился", - сказал Суслик.

Напомним, в Бердичевском районе Житомирской области умерла 75-летняя женщина от коронавируса в инфекционном отделении Бердичевской городской больницы.

Также в Житомирской области в 12 медиков лабораторно подтвердили коронавирус.

РБК-Украина ранее сообщало, что по состоянию на 15 апреля в Украине заразились коронавирусом 3764 людей. За сутки зафиксировано 392 новых случаев.