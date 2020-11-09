Коронавирус у Зеленского: ОП пока не рассматривает назначение и.о. президента

В Офисе президента пока не рассматривают возможность назначения исполняющего обязанностей главы государства из-за коронавируса у Владимира Зеленского. Он собирается работать из дома.

Об этом заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в комментарии BBC Украина.

По ее словам, у Зеленского небольшая температура, а других симптомов нет. Она добавила, что президент будет находится дома. Там есть отдельное помещение, где он будет работать.

На вопрос о том, кто будет исполнять обязанности президента в случае, если состояние Зеленского ухудшится, его секретарь ответила, что такой сценарий пока не рассматривают.

"Сегодня не было никаких проблем, он активно принимает витамины, находится под наблюдением врачей. Поэтому мы все надеемся, что это не будет какая-то осложненная форма болезни", - сказала Мендель.

Напомним, вечером стало известно, что Зеленский заболел COVID-19. Кроме того, положительный тест у руководителя его Офиса Андрея Ермака.

После этого, стало известно, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вскоре сдаст тест на коронавирус.