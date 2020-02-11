Коронавирус может заразить до 60% населения Земли, - The Guardian

Коронавирус из Китая может заразить до 60% населения Земли, если не остановить его распространение. Об этом пишет британское издание The Guardian.

Издание приводит мнение одного из главных эпидемиологов Гонконга Габриэля Леуна, который отреагировал на заявление Всемирной организации здравоохранения о "верхушке айсберга" в контексте ситуации с распространением коронавируса.

По словам Леуна, большинство экспертов считают, что каждый зараженный в среднем будет передавать коронавирус вирус примерно 2,5 людям. Предполагается, что "уровень атаки" может достичь 60-80%.

"60% населения мира - это страшная, большая цифра", - заявил Леун перед тем, как отправиться на встречу экспертов ВОЗ в Женеве.

Напомним, ранее министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что на сегодня на наличие коронавируса в Украине проверяют пять человек.

По состоянию на 11 февраля от коронавируса уже умерли более тысячи человек. При этом выздоровели почти 4 тысячи человек, которым поставили диагноз пневмония, вызванная новым типом коронавируса.