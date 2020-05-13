Коронавирус зафиксировали во всех странах Африки

Первый случай коронавируса выявили в Королевстве Лесото - последней стране Африканского континента, которую до сегодняшнего дня пандемия обходила стороной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В заявлении Министерства здравоохранения говорится, что вирус выявили у одного из 81 пациентов, прошедших тестирование после возвращения из Саудовской Аравии и соседней Южной Африки.

"Министерство здравоохранения сообщает народу басуто и всему сообществу, проживающему в Лесото, о том, что в стране впервые зарегистрирован подтвержденный случай COVID-19", - сказал генеральный директор Минздрава.

Пациент - гражданин Лесото, который проходил обучение в Саудовской Аравии.

29 марта в Лесото ввели локдаун для недопущения попадания вируса в страну из Южной Африки, которая полностью окружает королевство и имеет наибольшее число подтвержденных случаев заболевания на континенте.

На данный момент на Африканском континенте зарегистрировано более 69 тыс. случаев коронавируса. Меньше чем за неделю число больных возросло на 16 тыс. человек.

В середине апреля ВОЗ предупредила, что Африка может стать следующим эпицентром пандемии.

Также сообщалось, что в Алжире решили продлить карантин на 15 дней. Постепенное снятие ограничений планировалось начать 14 мая. Однако за последнее время эпидемиологическая ситуация в стране ухудшилась.