Коронавирус зафиксировали еще в одной стране

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Вирус добрался до Йемена

Первый лабораторно подтвержденный случай коронавируса зарегистрировали в Йемене. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление национального комитета по борьбе с COVID-19 в Twitter.

Инфекцию выявили на востоке страны в провинции Хадрамаут. По данным комитета, состояние больного стабильное, мужчина получает всю необходимую медицинскую помощь.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что знают о первом заболевшем COVID-19 в Йемене.

"Мужчина находится в изоляции и на лечении, все возможные контакты отслеживаются и в дальнейшем изолируются. ВОЗ тесно сотрудничает с комитетом, чтобы обеспечить дальнейшие меры по быстрой локализации вируса", - говорится в заявлении организации.

Примечательно, что еще несколько дней назад ВОЗ предупредила о катастрофических последствиях вспышки коронавируса в Йемене, поскольку измотанная 5-летней войной система здравоохранения страны работает меньше чем наполовину от своих возможностей.

Напомним, коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила о приостановке военной операции в Йемене в ответ на призыв ООН о прекращении огня на фоне пандемии коронавируса.

Также РБК-Украина сообщало, что в начале февраля американские военные в ходе спецоперации в Йемене ликвидировали главаря террористической группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (АКАП) Касема ар-Райми.