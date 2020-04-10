ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Коронавирус зафиксировали еще в одной стране

Новости » Коронавирус     10.04.2020 - 15:07
Коронавирус зафиксировали еще в одной стране
Иллюстративное фото (flickr.com carlseye)

Вирус добрался до Йемена

Первый лабораторно подтвержденный случай коронавируса зарегистрировали в Йемене. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление национального комитета по борьбе с COVID-19 в Twitter.

Инфекцию выявили на востоке страны в провинции Хадрамаут. По данным комитета, состояние больного стабильное, мужчина получает всю необходимую медицинскую помощь.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что знают о первом заболевшем COVID-19 в Йемене.

"Мужчина находится в изоляции и на лечении, все возможные контакты отслеживаются и в дальнейшем изолируются. ВОЗ тесно сотрудничает с комитетом, чтобы обеспечить дальнейшие меры по быстрой локализации вируса", - говорится в заявлении организации.

Примечательно, что еще несколько дней назад ВОЗ предупредила о катастрофических последствиях вспышки коронавируса в Йемене, поскольку измотанная 5-летней войной система здравоохранения страны работает меньше чем наполовину от своих возможностей.

Напомним, коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила о приостановке военной операции в Йемене в ответ на призыв ООН о прекращении огня на фоне пандемии коронавируса.

Также РБК-Украина сообщало, что в начале февраля американские военные в ходе спецоперации в Йемене ликвидировали главаря террористической группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (АКАП) Касема ар-Райми.

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 10 апреля В Киевской области существенно ужесточили карантин
Новости Украины ЙеменКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь