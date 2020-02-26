Коронавирус зафиксировали в еще одной стране

Греция подтверждает первый случай коронавируса в стране. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, Минздрав Греции подтвердил первое заражение коронавирусом.

Кроме того, первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Мадриде.

Напомним, первый случай смерти гражданина Франции вследствие заражения коронавирусом (COVID-19) зафиксирован в Париже. В парижской больнице Сальпетриер в ночь на среду скончался 60-летний мужчина, находившийся в очень тяжелом состоянии.

До этого мэр Сан-Франциско Лондон Брид объявил чрезвычайное положение в городе в связи со вспышкой коронавируса в мире. Мэр отметил, что несмотря на то, что в городе не было подтверждено ни одного случая заболевания коронавирусом, необходимо "усилить готовность".

Также РБК-Украина писало, что по версии премьер-министра Италии Джузеппе Конте, распространению нового коронавируса COVID-19 в стране способствовало неправильное управление больницей в северной Италии.

Отметим, в связи со вспышкой вируса в Европе Украина усилит меры безопасности на границе.