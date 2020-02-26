Коронавирус зафиксировали в Мадриде

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Мадриде, общее количество заразившихся в Испании возросло до семи. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава страны.

Вирус был выявлен у 24-летнего молодого человека, который недавно ездил в Италию. После появления симптомов он обратился к медикам, которые приехали к нему домой и взяли анализы.

"Активирован протокол в связи с коронавирусом в автономном сообществе Мадрид после того, как у человека был получен положительный результат анализа", - говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте обвинил руководство одной из больниц в северном регионе страны в несоблюдении процедур, которые предпринимаются в подобных ситуациях. По его словам, это способствовало распространению коронавируса на остальные территории Италии.

Отметим, в связи со вспышкой вируса в Европе Украина усилит меры безопасности на границе. В частности, ко всем приехавшим в Украину автобусами на западной границе будут приняты меры безопасности, аналогичные прилетевшим из стран, в которых подтвердили коронавирус.