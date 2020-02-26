В Южной Америке заявили о первом случае коронавируса

В Южной Америке диагностировали первый случай инфицирования коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Так, инфицировался гражданин Бразилии, который вернулся из Италии, где в последнее время растет количество случаев заражения вирусом.

Напомним, вчера о первых случаях коронавируса заявили в Швейцарии, Австрии, Румынии, Хорватии и Алжире, а также испанском Мадриде.

Тем временем в Италии количество инфицированных выросло до 322 человек, 11 человек умерли. Все были пожилыми людьми и имели серьезные проблемы со здоровьем.

Напомним, ранее глава международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения в Китае Брюс Эйлворд заявил, что Китай делает достаточно для борьбы с распространением нового коронавируса, однако другие страны не готовы сдержать возможную вспышку инфекции.

Также РБК-Украина сообщало, что первые лекарства, которые могут быть эффективными в борьбе с новым коронавирусом, были запущены в производство в восточной китайской провинции Чжэцзян 16 февраля. Препарат "Фавейлавей", разработанный фармацевтической компанией Zhejiang Hisun Pharmaceutical, официально получил одобрение.