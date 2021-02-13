Коронавирус, выявленный у норок в Польше, может передаваться человеку и наоборот. Аналогичные данные ранее были получены Дании и Нидерландах.

Об этом говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства и развития села Польши.

Согласно сообщению, было проведено узкоспециализированное исследования по секвенированию генома SARS-CoV-2 штаммов, выделенных в результате первого случая заражения норок в Польше.

Группа специалистов и вирусологов провела подробные тесты генетического материала, первоначально подтвержденного 30 января 2021 года. Полученные результаты полногеномного секвенирования показали, что обнаруженные штаммы SARS-CoV-2 у норок схожи между собой и относятся к определенной и уже известной линии.

Полученные данные и прошлогодняя информации из Дании и Нидерландов "ясно показывают, что и в Польше этот вирус может передаваться от норки к человеку и наоборот", говорится в сообщении.