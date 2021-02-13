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Коронавирус, выявленный у норок в Польше, может передаваться человеку и наоборот

Новина українською → Киев, Суббота 13 февраля 2021 15:54
Коронавирус, выявленный у норок в Польше, может передаваться человеку и наоборот Фото: норка (pixabay)
Автор: Александр Белоус

Коронавирус, выявленный у норок в Польше, может передаваться человеку и наоборот. Аналогичные данные ранее были получены Дании и Нидерландах.

Об этом говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства и развития села Польши.

Согласно сообщению, было проведено узкоспециализированное исследования по секвенированию генома SARS-CoV-2 штаммов, выделенных в результате первого случая заражения норок в Польше.

Группа специалистов и вирусологов провела подробные тесты генетического материала, первоначально подтвержденного 30 января 2021 года. Полученные результаты полногеномного секвенирования показали, что обнаруженные штаммы SARS-CoV-2 у норок схожи между собой и относятся к определенной и уже известной линии.

Полученные данные и прошлогодняя информации из Дании и Нидерландов "ясно показывают, что и в Польше этот вирус может передаваться от норки к человеку и наоборот", говорится в сообщении.

Напомним, 31 января на ферме в Поморском воеводстве был зарегистрирован первый в Польше случай заражения коронавирусом у норок (у 4 из 20 особей). Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что на норковых фермах по всей стране проходят ветеринарные проверки.

Как сообщало РБК-Украина, правительство Дании выплатит компенсации фермерам, которые разводят норок, после того, как в 2020 году было принято решение уничтожить животных, чтобы остановить распространение COVID-19. Правительство выплатит 3 млрд долларов.

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