Коронавирус, выявленный у норок в Польше, может передаваться человеку и наоборот
Коронавирус, выявленный у норок в Польше, может передаваться человеку и наоборот. Аналогичные данные ранее были получены Дании и Нидерландах.
Об этом говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства и развития села Польши.
Согласно сообщению, было проведено узкоспециализированное исследования по секвенированию генома SARS-CoV-2 штаммов, выделенных в результате первого случая заражения норок в Польше.
Группа специалистов и вирусологов провела подробные тесты генетического материала, первоначально подтвержденного 30 января 2021 года. Полученные результаты полногеномного секвенирования показали, что обнаруженные штаммы SARS-CoV-2 у норок схожи между собой и относятся к определенной и уже известной линии.
Полученные данные и прошлогодняя информации из Дании и Нидерландов "ясно показывают, что и в Польше этот вирус может передаваться от норки к человеку и наоборот", говорится в сообщении.
Напомним, 31 января на ферме в Поморском воеводстве был зарегистрирован первый в Польше случай заражения коронавирусом у норок (у 4 из 20 особей). Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что на норковых фермах по всей стране проходят ветеринарные проверки.
Как сообщало РБК-Украина, правительство Дании выплатит компенсации фермерам, которые разводят норок, после того, как в 2020 году было принято решение уничтожить животных, чтобы остановить распространение COVID-19. Правительство выплатит 3 млрд долларов.