Коронавирус выявили еще почти у 40 детей и около сотни медиков

Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили еще у 37 детей и 91 медика. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, с начала эпидемии в Украине заболели 754 детей и 2154 медицинских работника.

"За минувшие сутки заболели 455 человек, из них 37 детей и 91 медицинский работник. Было госпитализировано 121 человека… При этом всего выздоровело 1 413 человек. За минувшие сутки проведено 6 942 тестирования методом ПЛР", - добавил Степанов.

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