Коронавирус в ВСУ: за сутки заболели еще пять военных

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки, 11 мая, подтвердили еще пять случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе командования Медицинских сил ВСУ.

Сообщается, что новых случаи выявлены в Черновицком гарнизоне, а также в Ровенской и Кировоградской областях.

"В учреждениях здравоохранения находятся 2 человека (в изоляторе медицинского пункта воинской части Черновицкого гарнизона - 1 военнослужащий, в инфекционной больнице города Кропивницкий - 1 работник ВС Украины. 3 человека (Черновицкий гарнизон - 1 военнослужащий и Ровенская область - 2 работника ВС Украины) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - сообщили в ВСУ.

Всего по состоянию на утро 12 мая коронавирусом болеют 45 сотрудников ВСУ. Выздоровели за период пандемии 55 человек, 2 - умерли.

Напомним, всего за прошлые сутки в Украине подтвердили 375 новых случаев коронавируса. При этом второй день подряд в стране фиксируется уменьшение новых заболеваний. Общее количество инфицированных превысило 16 тысяч человек.

Также сообщалось, что за 11 мая зарегистрировали 17 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Всего в Украине умерли 245 человек.