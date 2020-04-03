Коронавирус в ВСУ и списки для обмена пленными: новости за 2 апреля

В Украине зафиксировано 897 случаев инфицирования коронавирусом, правительство планирует ужесточить карантин, боевики предоставили список украинцев для обмена. Подробнее о том, что произошло в четверг, 2 апреля, - в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине и мире

У Зеленского отреагировали на скандал с братом Ермака

В Офисе президента Владимира Зеленского отреагировали на скандал вокруг брата руководителя Офиса президента Дениса Ермака. В Офисе главы государства заявили, что все факты, изложенные в так называемых "пленках Лероса" должны быть проверены. Вместе с тем Зеленский ждет установления источника появления скандальных записей.

Напомним, на выходных народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал видеозаписи якобы с Денисом Ермаком - братом руководителя ОП Андрея Ермака. На записях, человек, похожий на Дениса Ермака, обсуждает с неустановленными лицами назначения на различные государственные должности.

Боевики предоставили список украинцев для обмена

Представители так называемых "республик Донбасса" предоставили имена и фамилии 19 украинцев, которых они готовы передать Украине в рамках очередного обмена пленными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Напомним, накануне руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что обмен пленными с так называемыми "республиками Донбасса" может начаться в ближайшие недели.

СБУ подозревает госсекретаря Мининфраструктуры в передаче секретных документов

Служба безопасности Украины подозревает в передаче секретных документов, связанных с национальной безопасностью, государственного секретаря Министерства инфраструктуры Андрея Галущака. Об этом сообщил источник РБК-Украина в правоохранительных органах.

Документы касаются национальных интересов на юге и востоке Украины, а также в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

Кабмин получил позитивный сигнал от МВФ и ждет транш в ближайшее время

Украинское правительство получило позитивный сигнал от Международного валютного фонда (МВФ) и ждет транш в ближайшее время. Об этом на онлайн-встрече с представителями Американской торговой палаты заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает правительственный портал.

На этой встрече Шмыгаль сообщил, что правительство получило от МВФ позитивный сигнал и надеется, что уже в ближайшее время Украина получит первый транш. Также ожидается финансовая помощь от Всемирного банка.

Цены на нефть резко поднялись почти на 50%

Цены на нефть в ходе торгов 2 апреля резко поднялись почти на 50%, после чего откатились до 32 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные торгов Лондонской биржи ICE.

В частности, по состоянию на 18:00 2 апреля по киевскому времени цена нефти североморской марки Brent поднялась на 29,06% - до отметки в 31,93 доллара за баррель. При этом на пике сегодняшних торгов стоимость июньских фьючерсов выростала на 46,7% - до 36,29 доллара за баррель.

Температурные перепады в 20 градусов: в Украину придет аномальная погода

Погода в Украине в ближайшие дни будет с резкими аномальными перепадами температур. В течение суток показатели может резко меняться в диапазоне до двадцати градусов. Что будет с погодой в течение ближайшей недели - в материале Styler.