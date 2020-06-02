Коронавирус впервые выявили в Минздраве

Коронавирусом инфицировался один из работников аппарата Министерства здравоохранения. Больного изолировали, проводится эпидемическое расследование.

Об этом во время брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, это первый случай заболевания в министерстве.

"Вчера в аппарате Министерства был обнаружен первый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Случай сразу был выявлен согласно принятым нами алгоритмам, сразу был выявлен круг контактных лиц, было определено количество людей, с которыми общался зараженный", - рассказал Степанов.

Сейчас тестирование на коронавирус проходят все работники, которые могли контактировать с инфицированным.

"Какое-то количество людей будет отправлено на самоизоляцию. То есть, все будет сделано так, как происходит в любом другом предприятии или организации", - добавил Степанов.

Напомним, в Черновцах зафиксировали повторное заражение коронавирусом.

В целом, количество новых случаев заболевания в Украине постепенно уменьшается.