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Коронавирус возник в китайских гослабораториях, - Помпео

Автор: Артур Родивилов

Госсекретарь США Майк Помпео опубликовал информацию, якобы подтверждающую, что коронавирус появился в государственных лабораториях Китая. Помпео отметил, что еще летом 2019 года в Уханьском институте вирусологии несколько сотрудников заразились чем-то, похожим на коронавирус.

Об этом говорится в его письменном заявлении на сайте Госдепа.

Также госсекретарь заявил, что коронавирус летучих мышей RaTG13 более чем на 96% идентичен SARS-CoV-19.

"Чтобы помочь жизненно важной работе следственной группы ВОЗ, прибывшей в Китай на этой неделе, правительство Соединенных Штатов сегодня делится новой информацией о деятельности правительственных лабораторий Китая в 2019 году", - говорится в заявлении.

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В мире с начала пандемии зарегистрировано 94 млн заболевших, 67 млн выздоровели, больше 2 млн человек скончались.

В США отмечают, что утечка могла произойти из-за ЧП. Однако никаких доказательств этого не было представлено. При этом Китай такие обвинения опровергал ранее.

Напомним, ранее в США обвиняли ВОЗ в предоставлении недостаточного количества информации о миссии в Китай для выяснения происхождения коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что ВОЗ уже направлял группу экспертов в Китай для изучения причин возникновения COVID-19.

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